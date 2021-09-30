Тольяттинский «Акрон» разгромил «Енисей» 4:1

Благодаря этой победе «Акрон» поднялся на 14 место в ФНЛ. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» разгромил красноярский «Енисей» в матче 14 тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулевске и завершилась со счетом 4:1.

Дублем у тольяттинцев отметился Артем Делькин, два мяча он забил за четыре минуты, по голу на свой счет также записали Евгений Песегов и Данила Сагуткин.

Автоголом в составе «Акрона» отметился Константин Базелюк.

После 14 тура тольяттинцы поднялись на 14 место в турнирной таблице ФНЛ. В активе «Акрона» 16 очков, на одно очко меньше, чем у «Балтики» и «Томи».

Следующий матч красно-черные проведут также в Жигулевске, в воскресенье, 3 октября, «Акрон» примет на «Кристалле» краснодарскую «Кубань».