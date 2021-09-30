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Происшествия30 сентября 2021 10:35

Появилось видео из сожженной квартиры в городе Гай Оренбургской области, где нашли трупы студенток

СК опубликовал оперативные кадры с места происшествия
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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На месте работают следователи и криминалисты. Фото: СУ СКР по Оренбургской области

На месте работают следователи и криминалисты. Фото: СУ СКР по Оренбургской области

Следственный комитет по Оренбургской области опубликовал видео из квартиры в городе Гай, где после пожара были обнаружены тела молодых девушек с признаками насильственной смерти. ЧП на улице Молодежной произошло рано утром, 30 сентября 2021 года. СУ СКР региона возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек.

По версии следствия, в 4:45 30 сентября 2021 года после тушения пожара в одной из квартир дома на улице Молодежной в городе Гай были обнаружены тела двух девушек, позже на улице нашли тело третьей погибшей с аналогичными ранами. Личности погибших были установлены, ими оказались иногородние студентки медицинского колледжа. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, они снимали квартиру в Гае.

- По предварительной версии погибшие скончались от множественных колото-резаных ран грудной клетки и живота, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Оренбургской области.

В настоящее время продолжается расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте ЧП работают руководители СК и прокуратуры региона.

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Возбуждено уголовное дело об убийстве троих человек в городе Гае Оренбургской области
Возбуждено уголовное дело об убийстве троих человек в городе Гае Оренбургской области
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Установлено, что 30 сентября 2021 года 04.45 часов после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Следственной группой в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, для координации действий личного состава осуществлен выезд руководства следственного управления.