«Сад Памяти» зазеленеет на улицах Куйбышевского района

В память о погибших в годы войны сотрудники КНПЗ высадили 152 дерева. Фото АО «КНПЗ».

«Сад Памяти» - международная патриотическая акция с экологическим подтекстом. В течение всего года организации и неравнодушные люди сажают деревья – зеленые памятники тем, кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной войны. Присоединившись к акции весной, сотрудники Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода продолжили участие в ней и осенью. Межсезонье – лучшее время для посадки деревьев. В посадке елей в санитарно-защитной зоны предприятия приняли участие заводчане всех структурных подразделений – от лаборатории до службы безопасности. Еще 76 деревьев стараниями заводчан украсят улицы Куйбышевского района: память погибших в Великой Отечественной будет увековечена в каштанах, липах и рябинах.