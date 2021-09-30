В Самаре стела «Город трудовой доблести» на проспекте Юных Пионеров появится уже в ноябре 2021 года

Сейчас уже подготавливают фундамент для будущего монумента

В Самаре на Аллее Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров продолжаются работы по установке стелы «Город трудовой доблести». В Настоящее время специалисты начали подготавливать фундамент для будущего памятника. Монтаж стелы планируют завершить в первой половине ноября.

По замыслу авторов проекта, стела в Самаре будет высотой 26,5 метров и выполнена из стекла и металла. Конструкция будет обрамлена информативными пилонами. В центральной части монумента будут расположены изображения легендарного самолета ИЛ-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Самаре 2 июля 2020 года. По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было организовано голосование за присвоение почетного звания, в котором приняло участие более 714 тысяч жителей региона. 1 мая 2021 года общественники и члены партии «Единая Россия» приняли участие в закладке первого камня в основании мемориала в память о трудовой доблести самарцев.