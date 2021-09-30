В Самарской области 30 сентября 2021 года коронавирусом заболели 607 человек, 25 человек умерли

В регионе резко увеличивается количество инфицированных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зарегистрировано небывалое количество новых заболевших коронавирусом за сутки. По данным на 30 сентября 2021 года, в регионе зарегистрировано 607 новых случаев заражения. Общее количество заболевших в Самарской области с начала пандемии – 105 234.

Из общего числа зараженных 85 487 пациентов на сегодняшний день успешно справились с заболеванием и завершили лечение. За минувшие сутки диагноз был снят у 325 пациентов.

Что касается печальной статистики, то за минувшие сутки оперштаб зарегистрировал 25 новых смертей среди больных с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Самарской области скончались 3 874 человек.