В Самаре молодой водитель на Volkswagen Polo уронил столб на 71-летнюю пенсионерку

Столб после ДТП упал на Chevrolet Niva и стоящую возле авто женщину Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в среду, 29 сентября, в Промышленном районе Самары произошло ДТП. В 19:20 на проспекте Карла Маркса молодой водитель на Volkswagen Polo уронил столб на другой автомобиль и стоящую возле него пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, за рулем иномарки находился 19-летний парень. Он, двигаясь по Карла Маркса в направлении улицы Ново-Вокзальной, отвлекся и выехал с дороги на газон. Там автомобилист врезался в опору с дорожным знаком. Столб не устоял и завалился на припаркованный автомобиль Chevrolet Niva, а также на стоящую рядом с ним женщину.

В результате случившегося 71-летняя пенсионерка получила различные травмы, с которыми ее госпитализировали в ближайшую больницу.

В отношении водителя возбудили административное дело по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью».