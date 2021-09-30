В лесу под Сызранью нашли пять артиллерийских снарядов середины ХХ века

Опасные находки уничтожили на месте обнаружения / Фото: Росгвардия Самарской области

В Сызранском районе вновь обнаружили артиллерийские снаряды. На этот раз боеприпасы нашли в лесополосе возле поселка Ерик. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

На место выезжала группа разминирования ОМОН Тольятти. Специалисты осмотрели находки и пришли к выводу, что это артиллерийские снаряды образца 50-х годов прошлого века. Всего их было пять штук. Они находились в состоянии сильной коррозии. Обнаруженные боеприпасы могли быть опасны для окружающих, поэтому их уничтожили прямо на месте.

Отметим, это уже третья по счету подобная находка в Сызранском районе. В начале сентября артиллерийские снаряды обнаружили недалеко от поселка Лесная поляна, а спустя несколько дней — в поле у поселка Новая Крымза. Все боеприпасы были изготовлены в середине ХХ века.