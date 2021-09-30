Главбух из Самары «проинвестировала» мошенника на 2 млн рублей

Самарчанка поверила незнакомцу и осталась без денег Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одна жительница Самары стала жертвой мошенника. Она перевела аферисту более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, на удочку жулика попалась 46-летняя женщина, которая работает главным бухгалтером на одном из предприятий города. В один из дней ей написал незнакомец и предложил быстро заработать. Для этого нужно было вложить деньги в «надежную» компанию. Самарчанка не заметила подвоха и перевела «доброжелателю» свыше 2 млн рублей.

Приумножить свои сбережения женщине так и не удалось. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело.

В облглавке призывают жителей Самарской области быть бдительнее. Не стоит доверять незнакомцам, которые предлагают легкий заработок с помощью инвестиций.