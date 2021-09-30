Туристические возможности Самары оценили туроператоры из других городов России

В Самару планируют запустить новые туристические туры из других городов

В Самаре 27 и 28 сентября побывали туроператоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, Кирова, Перми, Нижнего Новгорода и Оренбурга. Рекламный тур для них организовал департамент экономразвития, инвестиций и торговли Самары.

Гости из других городов России увидели главные достопримечательности Самары: набережную Волги, площадь имени В.В. Куйбышева, монумент Славы, ракету-носитель «Союз», монумент «Ладья», Жигулевский пивзавод, Иверский монастырь, драмтеатр имени Максима Горького, пешеходную улицу Ленинградскую, Струковский сад, Музей Эльдара Рязанова и многое другое. Также они отведали волжскую кухню, полюбовались городом с реки и побывали на стадионе «Солидарность Арена».

Туроператоры убедились, что #ВСАМАРЕХОРОШО, и отметили, что это действительно город-курорт в любое время года. Участники тура также встретились с местными представителями отрасли и обсудили с ними туристические предложения. Некоторые гости уже приступили к созданию новых туров в Самару. Один из первых откроют уже в ноябре.