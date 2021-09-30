В Самаре нашли подрядчика для очередного этапа ремонта Московского шоссе

Компания должна выполнить ремонт до 1 октября 2022 года Фото: Google Карты

Определен подрядчик для второго этапа ремонта Московского шоссе в Самаре. Победителем электронного аукциона признали ООО «СамараТрансСтрой». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Компания была единственной, кто подал заявку. Ее признали соответствующей всем требованиям. Организация выполнит все работы за 69,3 млн рублей.

Подрядчику предстоит обновить дорожное полотно на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского, привести в порядок примыкания к нему. Также необходимо восстановить тротуары. Часть из них заасфальтируют, часть выложат плиткой. Кроме того, в плане работ — установка бортового камня, шумозащитных экранов и остановок общественного транспорта. Еще компания должна будет провести озеленение кольца «Луначарского» и сквера «Мир». Срок выполнения работ — до 1 октября 2022 года.