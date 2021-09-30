Россияне рассказали, как согреваются в холод дома и на улице

Теплые напитки и многослойная одежда - главные помощники в борьбе с холодом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближается сезон затяжных холодов. Аналитики выяснили, как россияне предпочитают согреваться зимой на улице и дома. Совместное исследование провели представители AliExpress Россия и агентство ResearchMe.

По мнению 41% россиян, самый верный способ согреться на улице — это активно двигаться. Также стоит надевать на себя более теплую одежду.

В каждом регионе свои способы согревания

Опрос показал, что в каждом регионе есть свои методы борьбы с холодом. К примеру, южане предпочитают брать с собой теплые напитки, жители Калининграда и других регионов СЗФО — использовать термобелье и многослойную одежду.

Отличаются и домашние способы согревания. Так, жители ЦФО и северо-запада страны спасаются от холода на кухне, петербуржцы — горячим супом и теплом питомцев. А вот в ПФО и на Урале живут любители теплых пижам и меховых тапочек.

Кроме того, многие жители страны согреваются дома с помощью электрических обогревателей. По данным AliExpress, спрос на эти товары возрос в 2,4 раза.

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