В Сызрани возбудили уголовное дело из-за гибели женщины на предприятии

Следователи считают, что ЧП произошло из-за нарушения требований охраны труда Фото: СУ СК России

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели 48-летней сотрудницы предприятия по производству ихтиола в Сызрани. Женщина отравилась насмерть прямо на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все произошло днем 24 июля 2021 года в одном из цехов. Во время работы там был пролит аммиак. Женщина надышалась его парами и скончалась. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за острого отравления этим веществом.

Правоохранители провели проверку, по итогам которой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Сейчас следователи продолжают выяснять все детали произошедшего.