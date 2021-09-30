В Сызрани сотрудников ППС поощрили за поимку грабителя-рецидивиста

Полицейские в короткие сроки нашли и задержали злоумышленника Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани сотрудники ППС поймали опытного грабителя. Преступника задержали, когда он пытался спрятаться в подъезде дома на улице Декабристов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Жертвой злоумышленника стала 76-летняя пенсионерка. Днем 20 сентября женщина отправилась в магазин. По пути она встретилась со знакомой и остановилась с ней поболтать. Беседа завязалась возле одного из домов на улице Стаханова. В какой-то момент сызранка почувствовала рывок, а затем увидела, как незнакомец убегает вдаль вместе с ее сумкой.

Пенсионерка обратилась в полицию. Ориентировка с приметами преступника поступила экипажу ППС — старшему сержанту Антону Гаршину и младшему сержанту Станиславу Быковскому. Полицейские сразу заподозрили в грабителе своего давнего «знакомого». Мужчина уже был судим за аналогичное преступление и только недавно вышел на свободу. Вскоре правоохранители заметили его на улице Декабристов. Подозреваемый попытался скрыться в подъезде, но его все равно задержали.

Предполагаемым преступником оказался 26-летний житель Октябрьска. После грабежа молодой человек выбросил сумку. Он забрал оттуда только деньги, которые успел потратить в супермаркете. В отношении него возбудили уголовное дело. Полицейских, которые поймали рецидивиста, поощрили премией.