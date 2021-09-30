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Спорт30 сентября 2021 20:57

Пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом» признали ошибочным

К такому выводу пришел экспертно-судейский комитет РФС
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
"Крылья Советов" уступили "Зениту" со счетом 1:2

"Крылья Советов" уступили "Зениту" со счетом 1:2

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Экспертно-судейский комитет РФС признал ошибочным пенальти в ворота самарских «Крыльев Советов» в игре против питерского «Зенита», пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Напомним, матч 9 тура РПЛ «Зенит» - «Крылья Советов» прошел 25 сентября в Санкт-Петербурге. До назначения пенальти команды успели обменяться по одному голу. На 78-й минуте встречи Артем Дзюба упал в штрафной самарцев. Арбитр Виталий Мешков назначил пенальти в ворота КС. 11-метровый реализовал Алексей Сутормин. В итоге «Зенит» выиграл со счетом 2:1.

Этот эпизод рассмотрел экспертно-судейский комитет. Он признал, что решение арбитра было ошибочным. Из-за него «Крылья» лишились очка. Сейчас они находятся на 11-м месте турнирной таблицы.