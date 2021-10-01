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Общество1 октября 2021 7:30

Жителю Самары запретили продавать Kia из-за долга в 275 тысяч рублей

Мужчина задолжал такую сумму налоговой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Приставы помогли должнику встать на путь исправления / Фото: УФССП по Самарской области

Приставы помогли должнику встать на путь исправления / Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре приставы помогли встать на путь исправления еще одному должнику. Мужчина долгое время не платил налоги и накопил долг в 275 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В отношении самарца возбудили исполнительное производство. Приставы предупредили его о том, что ему грозит за невыплату долга. Однако мужчина проигнорировал все их слова. Тогда сотрудники ФССП узнали, что у него имеется автомобиль Kia Optima, и наложили запрет на регистрационные действия.

Должника такое положение дел не устроило. Он как раз собирался продать свою иномарку. В итоге мужчина все-таки нашел деньги на погашение долга. Он полностью выплатил всю сумму. Исполнительное производство в отношении него было окончено.