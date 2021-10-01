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Общество1 октября 2021 8:09

Перекрытие улицы Агибалова в Самаре продлили до 5 октября 2021 года

Там все еще продолжается ремонт теплотрассы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проезд ограничен на участке от улицы Красноармейской до улицы Рабочей

Проезд ограничен на участке от улицы Красноармейской до улицы Рабочей

Фото: Архив "КП"

В Самаре в очередной раз продлили срок перекрытия улицы Агибалова. Проезд на участке от улицы Красноармейской до улицы Рабочей будет запрещен до следующего вторника, 5 октября 2021 года.

Напомним, движение по улице Агибалова ограничили 12 августа. Причина — проведение работ по техническому перевооружению теплотрассы. С ремонтом планировали справиться до конца лета, но срок пришлось перенести. Ранее сообщалось, что запрет на проезд продлили до вечера 3 октября. Теперь, по данным городской мэрии, он будет действовать до 5-го числа.

На время перекрытия в Самаре изменили схемы движения общественного транспорта. К примеру, троллейбусы № 4, 12, 15, 17 и 20 ходят только до остановки «Губернский рынок». Троллейбусы № 6 и 16 в направлении площади Революции курсируют по улицам Агибалова, Ульяновской, Самарской и Некрасовской. Также скорректировали маршруты следования автобусов №№ 1, 4, 5д, 13, 22, 50, 67, 99, 168, 172, 205, 266 и 295.