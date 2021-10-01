В Тольятти мошенник «увел» с карты доверчивого педагога более полумиллиона рублей

Женщина поверила "сотруднику банка" и осталась без денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Педагог из Тольятти попалась на удочку мошенника. Телефонных разговор с незнакомцем стоил ей 650 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 49-летней тольяттинке позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он заявил, что кто-то оформил на нее кредит, и предложил его аннулировать. Для этого женщина должна была назвать ему данные своей банковской карты. Она поверила незнакомцу и выполнила его указания. Вскоре со счета педагога списали более полумиллиона рублей.

Тольяттинка обратилась в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.

В облглавке призывают жителей региона быть бдительнее. Не стоит доверять «сотрудникам банка», которые просят назвать им персональные данные или перевести деньги на «безопасный» счет. Так делают только мошенники.