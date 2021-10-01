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Общество1 октября 2021 10:30

В заброшку, около которой нашли тело девушки-кадета, хотят переселять людей из аварийного жилья

Администрация Похвистнево рассказала, кому сейчас принадлежит недострой в центре города
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Чиновники говорят, что собственник пытался преградить доступ внутрь здания, однако очевидно, что он потерпел фиаско

Чиновники говорят, что собственник пытался преградить доступ внутрь здания, однако очевидно, что он потерпел фиаско

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

18 лет было Карине (имя девушки изменено), когда она погибла. Ее тело 9 сентября подруги обнаружили у подножия заброшенного здания в центре города Похвистнево. Когда-то планировалось, что здесь будет студенческое общежитие, но стройка встала, и здание превратилось в место сборищ для молодежи. Что делала внутри Карина и при каких обстоятельствах она погибла, сейчас разбирается следствие.

Редакция «КП-Самара» по просьбе отца девушки попыталась разобраться, кому же принадлежит заброшка и как долго она будет оставаться таковой.

- Здание на ул.Революционной, 161 принадлежит ООО СМУ «Нефтепромстрой», - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в администрации Похвистнево. – Объект планируется ввести в эксплуатацию в рамках заключенных муниципальных контрактов на приобретение жилья для исполнения госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По словам чиновников, собственник неоднократно пытался оградить доступ внутри при помощи колючей проволоки и плит. Однако, судя по фотографиям, которые оказались в распоряжении редакции, проникнуть туда сейчас особого труда не составляет.

Кроме того, не видно никаких следов строительных работ – ни спецтехники, ни рабочих. Мы попытались связаться с ООО СМУ «Нефтепромстрой», чтобы уточнить, какие же сроки перед ними стоят, однако своего сайта у компании нет, а телефоны, указанные в открытых источниках, не отвечают.

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