В заброшку, около которой нашли тело девушки-кадета, хотят переселять людей из аварийного жилья

Чиновники говорят, что собственник пытался преградить доступ внутрь здания, однако очевидно, что он потерпел фиаско Фото: Предоставлено "Комсомолке"

18 лет было Карине (имя девушки изменено), когда она погибла. Ее тело 9 сентября подруги обнаружили у подножия заброшенного здания в центре города Похвистнево. Когда-то планировалось, что здесь будет студенческое общежитие, но стройка встала, и здание превратилось в место сборищ для молодежи. Что делала внутри Карина и при каких обстоятельствах она погибла, сейчас разбирается следствие.

Редакция «КП-Самара» по просьбе отца девушки попыталась разобраться, кому же принадлежит заброшка и как долго она будет оставаться таковой.

- Здание на ул.Революционной, 161 принадлежит ООО СМУ «Нефтепромстрой», - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в администрации Похвистнево. – Объект планируется ввести в эксплуатацию в рамках заключенных муниципальных контрактов на приобретение жилья для исполнения госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По словам чиновников, собственник неоднократно пытался оградить доступ внутри при помощи колючей проволоки и плит. Однако, судя по фотографиям, которые оказались в распоряжении редакции, проникнуть туда сейчас особого труда не составляет.

Кроме того, не видно никаких следов строительных работ – ни спецтехники, ни рабочих. Мы попытались связаться с ООО СМУ «Нефтепромстрой», чтобы уточнить, какие же сроки перед ними стоят, однако своего сайта у компании нет, а телефоны, указанные в открытых источниках, не отвечают.

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