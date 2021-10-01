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Общество1 октября 2021 10:53

Туристы стали чаще выбирать Самарскую область для отдыха с детьми

Этим летом они составили около 70% от общего числа гостей
Илона МАЙСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По 63 региону предпочитают путешествовать люди старше 35 лет со средним достатком

По 63 региону предпочитают путешествовать люди старше 35 лет со средним достатком

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область стали чаще приезжать гости из соседних регионов. С мая по август 2021 года турпоток вырос в 1,5 раза. При этом почти 70% путешественников — люди с детьми. Это удалось выяснить с помощью технологии big data — обезличенных данных о перемещении абонентов по территории региона.

Самые частые гости Самарской области — жители Башкортостана и Татарстана (15% от общего потока). На втором месте по числу туристов идут Нижегородская и Оренбургская области, а также Удмуртия. Большинство путешественников привлекает нацпарк «Самарская Лука». Его посетил каждый четвертый человек, которые этим летом приехал в 63 регион. Самый большой интерес вызвали Могутова гора и село Ширяево.

Исследование показало, что по Самарской области в основном путешествуют люди старше 35 лет со средним уровнем дохода. Среди них много женщин — около 60% от общего числа.

Отметим, аналитику туристических потоков провели департамент туризма Самарской области и сотовый оператор МТС. В этом им помогла специально разработанная цифровая платформа «МТС.Регион». На основе полученных данных в дальнейшем будут определены места размещения общепитов, а также будут приниматься решения о строительстве новых дорог.