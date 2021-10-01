Туристы стали чаще выбирать Самарскую область для отдыха с детьми

По 63 региону предпочитают путешествовать люди старше 35 лет со средним достатком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область стали чаще приезжать гости из соседних регионов. С мая по август 2021 года турпоток вырос в 1,5 раза. При этом почти 70% путешественников — люди с детьми. Это удалось выяснить с помощью технологии big data — обезличенных данных о перемещении абонентов по территории региона.

Самые частые гости Самарской области — жители Башкортостана и Татарстана (15% от общего потока). На втором месте по числу туристов идут Нижегородская и Оренбургская области, а также Удмуртия. Большинство путешественников привлекает нацпарк «Самарская Лука». Его посетил каждый четвертый человек, которые этим летом приехал в 63 регион. Самый большой интерес вызвали Могутова гора и село Ширяево.

Исследование показало, что по Самарской области в основном путешествуют люди старше 35 лет со средним уровнем дохода. Среди них много женщин — около 60% от общего числа.

Отметим, аналитику туристических потоков провели департамент туризма Самарской области и сотовый оператор МТС. В этом им помогла специально разработанная цифровая платформа «МТС.Регион». На основе полученных данных в дальнейшем будут определены места размещения общепитов, а также будут приниматься решения о строительстве новых дорог.