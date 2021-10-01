Два депутата думы Самары досрочно сложили полномочия

Городской парламент покинули Вячеслав Дормидонтов и Михаил Натальчук / Фото: дума Самары

В Самаре два депутата думы добровольно сложили с себя полномочия. Это представители Совета депутатов Кировского района Вячеслав Дормидонтов и Железнодорожного райсовета Михаил Натальчук, сообщает пресс-служба городского парламента.

Известно, что оба депутата вошли в состав Самарской губернской думы. Кресло одного из них пустовало недолго. В четверг, 30 сентября, на место Вячеслава Дормидонтова делегировали Алексея Авдеева.

- Наш новый коллега изъявил желание работать в комитетах по ЖКХ и по местному самоуправлению. У него большой опыт в этом вопросе, - отметил председатель гордумы Алексей Дегтев.

Замену Михаилу Натальчуку Совет депутатов Железнодорожного района пока не предложил.