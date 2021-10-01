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Общество1 октября 2021 13:26

В Тольятти полиция и органы опеки проверяют многодетную мать, которая несколько раз ударила на улице маленькую дочку

В семье четверо детей, с 2016 года они состоят на учете
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Девочку "воспитывали" прямо на оживленном перекрестке, мать не отрицала, что была нетрезва

Девочку "воспитывали" прямо на оживленном перекрестке, мать не отрицала, что была нетрезва

Фото: Алексей ФОКИН

Органы профилактики заинтересовались ЧП, которое произошло в Тольятти вечером 20 сентября. На улице на глазах у прохожих нетрезвая женщина несколько раз ударила маленькую девочку так, что та упала. А когда ей сделали замечание прохожие, устроила скандал.

Местные волонтеры быстро выяснили: участницей «разборок», вероятнее всего, была 28-летняя Екатерина – мать четверых детей.

- Она состоит на сопровождении в ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» с 2016 года, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в минсоце региона. – Живут на съемной квартире, условия нормальные, по месту жительства характеризуются удовлетворительно.

Ранее в органы опеки не поступала информация о возможных фактах насилия над детьми в этой семье. Однако после уличного происшествия проверку начали сотрудники отдела полиции №24 города Тольятти, прокуратура Центрального района, органы опеки и следователи.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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