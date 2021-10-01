Из Самары с декабря 2021 года будут ходить двухэтажные поезда в Москву и Оренбург

Поезд с двухэтажными вагонами будет ходить по маршруту Москва - Самара - Оренбург / Фото: ОАО "РЖД"

ОАО «РЖД» анонсировало запуск обновленных двухэтажных поездов, которые будут ходить через Самару в Оренбург и Москву. Как сообщает пресс-служба РЖД, запуск планируется на декабрь 2021 года.

Новые модели двухэтажных вагонов были модернизированы с учетом мнения пассажиров. Так, в каждом вагоне имеется душевая кабина, а на втором этаже увеличили пространство верхних полок. Кроме того, в обновленном поезде предусмотрены вагоны с купе, а также подъемники для маломобильных граждан.

Вагоны новой модели будут курсировать в составе поезда № 137/138 Москва — Самара — Оренбург.