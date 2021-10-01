В Самарском областном краеведческом музее расскажут о самых жутких преступлениях в истории региона

На экспозиции покажут изъятые вещдоки с мест самых кровавых преступлений Самарской области. Фото: Музей Алабина

Самарский областной краеведческий музей имени Алабина с 5 октября 2021 открывает выставку «300 лет на страже закона», которая приурочена к юбилею со дня создания Петром I прокуратуры России. Выставка в Самаре расскажет о деятельности прокуратуры Самарской области, а также о самых громких преступлениях, совершенных на территории региона.

- Особое место в экспозиции займут свидетельства криминальной истории Самары и Куйбышева, - рассказали представители музея.

Жители и гости Самары смогут ознакомиться с документами об убийстве с помощью бомбы губернатора Ивана Блока в 1906 году, а также узнать больше о серийном убийце Борисе Серебрякове, который действовал в Куйбышеве в 1969-1970 годах и получил прозвище «Убийца на велосипеде». Кроме того на выставке будут представлены вещественные доказательства, которые были получены в ходе расследования преступлений в 20-х годах прошлого столетия в Самарской области.

В зале музея будут воссозданы рабочие кабинеты прокуроров царской России и Советского Союза, а также представлена форма прокурорских работников разных лет. Кроме того частные коллекционеры предоставили музею подлинные знаки отличия советских прокуроров.

Выставка в музее Алабина будет работать с 15:00 5 октября 2021 года до 7 ноября 2021 года по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям с 10 до 18 часов, четверг – с 13 до 21 часов.