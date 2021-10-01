Самарская гандболистка Ольга Фомина стала капитаном сборной России

Ольга Фомина в качестве капитана сборной сыграет уже 6 октября Фото: Инстаграм спортсменки

Правая крайняя тольяттинской «Лады» и сборной России по гандболу была выбрана капитаном команды перед началом тренировочного сбора в Новогорске. Гандболистка Ольга Фомина является самым опытным игроком в сборной.

Ольга Фомина родилась в Самаре. Спортсменка является серебряным призером Олимпийских игр Токио-2020 и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Недавно Фоминой было присвоено звание «Заслуженного мастера спорта России».

Первый матч в качестве капитана сборной России по гандболе Ольга Фомина проведет 6 октября 2021 года в Москве. В рамках квалификации чемпионата Европы – 2022, сборная России сыграет со сборной Швейцарии.