В Самаре стартовал финал Кубка России по футболу среди женщин. Показываем фото со стадиона

Решающая встреча проходит в Самаре
Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ
На стадионе «Солидарность Самара Арена» в субботу 2 октября 2021 года проходит финальный матч Кубка России по футболу среди женщин. В решающей встрече сошлись московский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Как передает корреспондент «КП-Самара» с места событий, на матче присутствуют около 500-600 болельщиков. Поддерживают обе команды.
Счет в игре открыли быстро. «Локомотив» вышел вперед на 3-й минуте. Счет открыла Нелли Коровкина. Сейчас поединок продолжается.
Счет в матче был открыт на 3 минуте
Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ