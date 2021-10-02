В Самаре стартовал финал Кубка России по футболу среди женщин. Показываем фото со стадиона

Решающая встреча проходит в Самаре Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

На стадионе «Солидарность Самара Арена» в субботу 2 октября 2021 года проходит финальный матч Кубка России по футболу среди женщин. В решающей встрече сошлись московский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Как передает корреспондент «КП-Самара» с места событий, на матче присутствуют около 500-600 болельщиков. Поддерживают обе команды.

Счет в игре открыли быстро. «Локомотив» вышел вперед на 3-й минуте. Счет открыла Нелли Коровкина. Сейчас поединок продолжается.