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Спорт2 октября 2021 11:40

В Самаре стартовал финал Кубка России по футболу среди женщин. Показываем фото со стадиона

В решающем матче сошлись «Локомотив» и «Зенит»
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Решающая встреча проходит в Самаре

Решающая встреча проходит в Самаре

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

На стадионе «Солидарность Самара Арена» в субботу 2 октября 2021 года проходит финальный матч Кубка России по футболу среди женщин. В решающей встрече сошлись московский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Как передает корреспондент «КП-Самара» с места событий, на матче присутствуют около 500-600 болельщиков. Поддерживают обе команды.

Счет в игре открыли быстро. «Локомотив» вышел вперед на 3-й минуте. Счет открыла Нелли Коровкина. Сейчас поединок продолжается.

Счет в матче был открыт на 3 минуте

Счет в матче был открыт на 3 минуте

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ