Следите за здоровьем! В Самаре в октябре будет несколько магнитных бурь

Самарцев просят бережнее следить за здоровьем Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Жителей Самары и области предупреждают о сильных магнитных бурях в октябре 2021 года. В ночь на 1 октября они составляли 4 балла. Такие же показатели были зафиксированы и сегодня, 2 числа.

Согласно прогнозам специалистов из лаборатории рентгеновской астрономии солнца, это еще не все. Сильные геомагнитные возмущения они прогнозируют как минимум на 5, 10 и 19 октября. Не исключено, что в этот список добавятся и другие даты.

Эксперты советуют жителям региона в эти дни следить за состоянием своего здоровья и, в случае какой-либо тревоги, обращаться к медикам или принимать необходимые лекарства. Также рекомендовано высыпаться, гулять и оградить себя от стрессовых ситуаций.