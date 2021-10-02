Футболистки "Локомотива" выиграли Кубок России в Самаре

Игра получилась напряженной Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В субботу 2 октября на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошел финал Кубка России по футболу среди женщин. На поле сошлись "Локомотив" из Москвы и "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Игра получилась весьма напряженной. Сильнее оказались железнодорожники. Единственный гол в самом начале встречи смогла забить главный бомбардир команды Нелли Коровкина.

Отметим, что "Локомотив" становится лучшим в турнире второй год подряд. За их триумфом наблюдали около 500 зрителей.