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Спорт2 октября 2021 14:12

Футболистки "Локомотива" выиграли Кубок России в Самаре

На стадионе "Солидарность Самара Арена" они победили "Зенит" с минимальным счетом
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Игра получилась напряженной

Игра получилась напряженной

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В субботу 2 октября на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошел финал Кубка России по футболу среди женщин. На поле сошлись "Локомотив" из Москвы и "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Игра получилась весьма напряженной. Сильнее оказались железнодорожники. Единственный гол в самом начале встречи смогла забить главный бомбардир команды Нелли Коровкина.

Отметим, что "Локомотив" становится лучшим в турнире второй год подряд. За их триумфом наблюдали около 500 зрителей.