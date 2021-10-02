В Самарской области 2 октября 2021 года нашли 614 новых заболевших коронавирусом

В регионе продолжается борьба с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 2 октября 2021 года зафиксировали 614 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных с начала пандемии в регионе теперь - 106463.

За сутки больше всего заболевших нашли в Самаре - 250 человек. В Тольятти болезнь подтвердилась у 96 человек. В Новокуйбышевске - у 30. В Отрадном - у 21. Замыкает пятерку Кинель - там, по информации местного оперштаба, подтвердились 18 случаев заболевания.

К сожалению, снова не обошлось без жертв. Скончались еще 23 человека с коронавирусной инфекцией - 10 мужчин в возрасте от 52 до 87 лет и 13 женщин, старшей из которой было 86 лет, а младшей 61 год. У многих из них имелись сопутствующие заболевания. За все время от covid-19 в регионе скончались уже 3919 граждан.