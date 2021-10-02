В Клявлинском районе под эко-отель отдадут еще четыре земельных участка

Эко-атель работает при Клявлинском форелевом хозяйстве

Правительство рекомендовало муниципальному району Клявлинский без торгов предоставить четыре земельных участка компании "АВС Инжиниринг" для того чтобы создать туристический комплекс Эко-отель Rrodnik. Это должен быть масштабный инвестиционный проект.

На данный момент эко-отель уже существует. При нем есть форелевое хозяйство и несколько видов гостевых домов. Также здесь функционирует горнолыжная трасса.

Речь в постановлении правительства идет о земельных участках в 57 тыс кв.м., 16,4, 14,9 и 7,1 тыс кв.м.

Большой туристический комплекс будет располагаться на территории Клявлинского района. Его развитие происходит в рамках программы развития внутреннего туризма в регионе.