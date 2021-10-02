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Спорт2 октября 2021 19:46

Губернатор Самарской области прокомментировал победу "Крыльев Советов" над "Динамо"

По словам Дмитрия Азарова, он во время матча не мог присесть ни на минуту
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Губернатор похвалил самарцев за хорошую игру

Губернатор похвалил самарцев за хорошую игру

Фото: скриншот

Глава Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу "Крыльев Советов" над "Динамо". 2 октября в 10-м туре РПЛ волжане одержали победу 1-0, единственный мяч забил Роман Ежов.

Губернатор признался, что игра ему показалась очень напряженной. Был такой накал страстей, что он не мог присесть ни на минуту.

- Я поздравляю всех болельщиков, тренеров и игроков с победой. С очень важной и очень красивой победой, - заявил Азаров у себя в Instagram.

По мнению главы региона, "Крылья" показали сегодня характер, терпение и прекрасные комбинации, достойные мирового уровня.

- Да, мы не набираем очков из-за судейских ошибок, но точно больше всех команд собираем зрительских симпатий всех любителей футбола. С такой игрой я тоже поздравляю "Крылья Советов". Вперед за "Крылья"! Вперед, парни, к новым победам! - добавил Азаров в завершении своего обращения.

У "КС" после 10-ти туров в активе 13 очков, они на 10 месте. Следующий соперник - "Нижний Новгород", у которого 7-я позиция и на 1 балл больше.

Дмитрий Азаров прокомментировал победу "Крыльев" над "Динамо"