Главный тренер "Крыльев Советов" рассказал, как его команда обыграла "Динамо"

Игорь Осинькин отметил интенсивность в игре соперника Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" на "ВТБ Арене" в Москве 2 октября 2021 года обыграли "Динамо" в 10-м туре Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась со счетом 0-1. Единственный мяч забил Роман Ежов. Наставник волжан Игорь Осинькин после матча прокомментировал его итоги.

- У "Динамо" самая интенсивная игра в РПЛ. Мы к этому готовились, понимали, какой характер встречи нас ждет, - заявил специалист.

Главный тренер отметил, что "Крыльям" было тяжело весь первый тайм, особенно до гола, получившегося в результате быстрой атаки.

- Это результат того, что соперник большими силами нас атаковал. Мы воспользовались глубиной за спиной соперника. Отсюда мы повели и дальше этот гол на характер встречи серьезно повлиял, - рассказал Осинькин.

Во второй половине характер поединка не изменился. У бело-голубых, по мнению тренера, стало меньше интенсивности. Игроки "КС" больше выходили из обороны в атаку и создали несколько моментов:

– Мы не будем грешить, это матч был реально на три очка. И можно говорить, что мы могли выигрывать крупнее, но можно говорить, что матч мог закончиться иначе. Всегда у наших ворот было напряженно, было серьезное давление. Мы воспользовались тем, что матч складывался так, как нам было удобно.

"Крылья Советов" сейчас на 10-м месте в турнирной таблице. В их активе 13 очков. В случае победы в следующем туре они смогут подняться сразу на несколько позиций.