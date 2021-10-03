В Самаре водитель Toyota RAV4 сбил подростка на электросамокате

Водитель не пропустил молодого человека на пешеходном переходе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские проводят проверку ДТП, в котором пострадал 17-летний подросток. Молодой человек угодил под колеса авто, катаясь на электросамокате.

Все произошло в пятницу, 1 октября, примерно в 16:30 на пересечении улиц Подшипниковой и Ерошевского. Водитель автомобиля Toyota RAV4 не пропустил подростка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.

Парень получил различные травмы, с которыми его увезли в ближайшую больницу. Медики оказали подростку необходимую помощь и отправили лечиться домой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.