В Самаре в конце 2021 года сдадут два детских сада

Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход работ / Фото: администрация Самары

В Самаре близится к завершению строительство двух детских садов на улицах Ташкентской и Подшипниковой. Их должны сдать в эксплуатацию в конце 2021 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

В четверг, 30 сентября, стройплощадки посетила глава Самары Елена Лапушкина. Она проверила ход работ. Так, на улице Ташкентской готова коробка здания, вставлены окна. Сейчас идут кровельные работы, отделка фасада и монтаж инженерных систем. На очереди — устройство проездов и тротуаров. Планируется, что детсад сможет принять 132 ребенка, в том числе 60 детей ясельного возраста.

На улице Подшипниковой коробка здания тоже собрана. Рабочие утепляют фасад, выполняют внутреннюю отделку, прокладывают коммуникации и делают гидроизоляцию кровли. Объект начали подключать к теплосетям. На следующей неделе здесь стартует благоустройство прилегающей территории. Учреждение сможет принять 112 детей, в том числе малышей с нарушением опорно-двигательного аппарата и с расстройствами аутистического спектра.

Добавим, до конца года в Самаре также должны достроить второй корпус школы № 26 на 5-й Просеке. В этом здании разместят спортивный и актовый залы, столовую и кабинеты для дошкольников. Корпус примет учеников с 1 по 11 классы в 2022 году.