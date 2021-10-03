Театры и кино закроют для невакцинированных жителей Самарской области с 11 октября 2021 года

Самарцы, которые не сделали прививку от COVID-19, останутся без развлечений и спорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Самарской области со следующего понедельника, 11 октября 2021 года, начнут действовать новые коронавирусные ограничения. Культурно-развлекательные и спортивные заведения закроют для тех, кто не прошел вакцинацию.

Согласно постановлению губернатора Самарской области от 30 сентября, новый запрет коснется театров, цирков, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов и залов. С 11 октября туда будут пускать только при наличии сертификата о прививке против COVID-19 или документа о перенесенном заболевании.

Представители фитнес-отрасли не согласны с таким решением. Они попросили главу региона исключить их из этого списка. По их словам, клиенты уже начали возвращать абонементы и требовать обратно свои деньги. Все это может привести к банкротству спортивных заведений и их полному закрытию.