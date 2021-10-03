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Общество3 октября 2021 14:18

В Самаре кардиохирурги прооперировали 11-летнего мальчика с врожденным пороком сердца

Юному пациенту имплантировали сосудистые протезы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Через полгода ребенку сделают еще одну операцию / Фото: Минздрав Самарской области

Через полгода ребенку сделают еще одну операцию / Фото: Минздрав Самарской области

В Самаре врачи спасли 11-летнего мальчика. У ребенка диагностировали сложнейший врожденный порок сердца. Шанс на жизнь ему подарили хирурги кардиологического диспансера имени В.П. Полякова.

- У Кирилла — атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки. 10 лет назад ему провели три операции по поддержанию кровотока и сердечной деятельности. Однако ему было трудно двигаться. Он испытывал слабость и боли в сердце, - рассказали в областном Минздраве.

Самарские кардиохирурги подготовили юного пациента к радикальной анатомической коррекции заболевания. Они вживили мальчику несколько протезов, которые замещают легочные сосуды. Через полгода ребенку снова предстоит пережить операцию — ему имплантируют большие сосуды, соответствующие возрасту и анатомии. Уже скоро Кирилл сможет ходить в школу.