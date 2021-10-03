В Самарской области 3 октября 2021 года выявили 620 COVID-больных

Общее число случаев заражения коронавирусом превысило 107 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 3 октября 2021 года, в Самарской области подтвердилось 620 случаев заражения коронавирусом. Общее число достигло 107 083, сообщает оперштаб.

Значительную часть заболевших выявили в Самаре. Здесь инфекцию подхватили 259 жителей. В Тольятти прибавилось 99 ковид-пациентов, в Новокуйбышевске — 27, в Отрадном — 22. В Кинеле заразились 20 человек, в Сызрани — 15, в Нефтегорском районе — 13. Наименьший суточный прирост показал Безенчукский район — всего один зараженный.

Известно, что большинство новых пациентов изначально имели признаки ОРВИ или пневмонии. Таких 583 человека. Остальные 37 жителей региона не испытывали никаких симптомов COVID-19. Они узнали, что заразились, после прохождения профобследования.

Добавим, за сутки лечение закончили 464 человека. Еще 25 пациентов не смогли побороть коронавирус. Всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировали 3 944 летальных случая.