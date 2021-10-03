Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье3 октября 2021 14:34

В Самарской области 3 октября 2021 года выявили 620 COVID-больных

Это новый суточный рекорд по приросту инфицированных
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Общее число случаев заражения коронавирусом превысило 107 тысяч человек

Общее число случаев заражения коронавирусом превысило 107 тысяч человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 3 октября 2021 года, в Самарской области подтвердилось 620 случаев заражения коронавирусом. Общее число достигло 107 083, сообщает оперштаб.

Значительную часть заболевших выявили в Самаре. Здесь инфекцию подхватили 259 жителей. В Тольятти прибавилось 99 ковид-пациентов, в Новокуйбышевске — 27, в Отрадном — 22. В Кинеле заразились 20 человек, в Сызрани — 15, в Нефтегорском районе — 13. Наименьший суточный прирост показал Безенчукский район — всего один зараженный.

Известно, что большинство новых пациентов изначально имели признаки ОРВИ или пневмонии. Таких 583 человека. Остальные 37 жителей региона не испытывали никаких симптомов COVID-19. Они узнали, что заразились, после прохождения профобследования.

Добавим, за сутки лечение закончили 464 человека. Еще 25 пациентов не смогли побороть коронавирус. Всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировали 3 944 летальных случая.