В Самарской области умерли еще 25 пациентов с коронавирусом

Число смертельных случаев среди COVID-пациентов достигло 3 944 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно о новых летальных случаях среди больных коронавирусом. По данным на воскресенье, 3 октября 2021 года, в Самарской области скончались еще 25 пациентов. Все имели сопутствующие заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб.

Так, COVID-19 не смогли побороть 13 мужчин в возрасте от 52 до 87 лет и 12 женщин в возрасте от 61 до 87 лет. Почти у всех были проблемы с сердечно-сосудистой системой. У пары пациентов была онкология, двое имели заболевание органов дыхания, трое — эндокринной системы.

Таким образом, общее число смертельных случаев в Самарской области достигло 3 944.

Показатель смертности на 100 тысяч населения региона ниже, чем по стране — 123,52 против 143,78, а коэффициент летальности, наоборот, выше — 3,68 против 2,77.

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