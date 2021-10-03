Появилось видео задержания подозреваемого в тройном убийстве в Гае

Мужчина пытался похитить машину возле одной из школ Орска

Вечером в воскресенье, 3 октября 2021 года, в Оренбургской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве трех студенток в Гае. Александра Лазарева поймали в Орске при попытке угнать автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Момент задержания попал на видео. Известно, что мужчина, который ранее был судим за разбой и убийство, пытался похитить чужую машину возле школы № 38.

- Осуществляется препровождение Лазарева к следователю для производства следственных и процессуальных действий, - рассказали в СК.

Причастность 30-летнего уроженца Орска к тройному убийству подтвердила экспертиза. Криминалисты нашли одежду, в которой он находился в момент преступления. Вещи были со следами крови.

Напомним, трех студенток медколледжа в Гае убили ночью 30 сентября. Их зарезали кухонным ножом. Его обнаружили на месте преступления.