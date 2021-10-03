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Общество3 октября 2021 20:20

В Самарской области прогнозируют ночные заморозки до -4 градусов

Начало рабочей недели обещает быть прохладным
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Теперь для прогулок по улице нужно надевать более теплые вещи

Теперь для прогулок по улице нужно надевать более теплые вещи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды на начало рабочей недели в Самарской области. По их данным, днем будет прохладно, а в ночные часы не исключены заморозки.

В ночь на понедельник, 4 октября, столбик термометра опустится до 2-7 градусов, сообщает Приволжское УГМС. Существенных осадков не ожидается. Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Днем будет облачно с прояснением. Температура воздуха поднимется до 8-13 градусов.

В ночь на вторник, 5 октября, возможны заморозки — до -4 градусов. В дневные часы будет ненамного теплее — около 6-11 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит 4-9 м/с.

В ночь на среду, 6 октября, вновь обещают заморозки до -4 градусов. Днем воздух должен прогреться до 13 градусов.