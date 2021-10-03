В Самарской области прогнозируют ночные заморозки до -4 градусов

Теперь для прогулок по улице нужно надевать более теплые вещи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды на начало рабочей недели в Самарской области. По их данным, днем будет прохладно, а в ночные часы не исключены заморозки.

В ночь на понедельник, 4 октября, столбик термометра опустится до 2-7 градусов, сообщает Приволжское УГМС. Существенных осадков не ожидается. Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Днем будет облачно с прояснением. Температура воздуха поднимется до 8-13 градусов.

В ночь на вторник, 5 октября, возможны заморозки — до -4 градусов. В дневные часы будет ненамного теплее — около 6-11 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит 4-9 м/с.

В ночь на среду, 6 октября, вновь обещают заморозки до -4 градусов. Днем воздух должен прогреться до 13 градусов.