В Тольятти ночью на ул. Офицерской полыхал грузовик

Пожарные потушили огонь в течение получаса / Фото: Происшествия Тольятти Фото: vk.com

В ночь на понедельник, 4 октября, в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. На улице Офицерской, 6 загорелся грузовик «Скания». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Два мощных хлопка было. От этого срабатывали сигнализации у машин. Если честно, думали, что бомбят. Так страшно было, - поделились местные жители.

Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС по Самарской области. По данным ведомства, вызов на пульт дежурного поступил в 2:31. Горела кабина большегруза. Площадь пожара составила 5 кв. м.

На месте работали 7 человек и две единицы техники. Они локализовали возгорание в 2:46, а полностью потушили спустя две минуты. Причина ЧП пока не известна.