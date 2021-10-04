СОФЖИ построит высотки с урезанными парковками в Куйбышевском районе Самары

Многоэтажная застройка планируется в Саратовском переулке Фото: Иван ВИСЛОВ

В Куйбышевском районе Самары хотят построить высотки с урезанными парковками. Заявитель – Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Проект обсудили на публичных слушаниях.

Так, фонд планирует возвести многоэтажные жилые дома в Саратовском переулке. Площадь участка – 4,8 тыс. кв. м. Застройщик обратился к городским властям с просьбой дать разрешение на отклонение от предельных параметров строительства. Он намерен снизить коэффициент обеспеченности парковочными местами до 0,6. При этом по правилам на одну квартиру полагается одно машино-место.

Против данного проекта выступил только один человек. Еще трое – поддержали. В итоге комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки рекомендовали принимать решение с учетом поступивших мнений.