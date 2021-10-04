Жители Самары смогут выиграть деньги, слушая Радио Дача

Акция продлится с 4 октября до 26 ноября 2021 года

Радио Дача вновь запускает проект «1000 и одна песня». Жители Самары теперь могут не просто слушать любимые песни, но и получать за это деньги.

Акция продлится с 4 октября по 26 ноября 2021 года. Условия участия просты: нужно ежедневно слушать радио с 10:00 до 11:00 и запомнить композицию, ставшую песней дня. До 18:00 она вновь прозвучит в эфире. Когда это произойдет, необходимо позвонить ведущему по номеру (846) 321-102-1 и озвучить название песни. Тот, кто дозвонится первым и правильно назовет композицию, получит 1000 рублей.

Получить приз можно будет в офисе радиостанции на улице Стара-Загора, 48. Подробности об акции можно узнать здесь.