В Самарской области 4 октября 2021 года коронавирус подтвердился у 626 человек

Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 107 709 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на понедельник, 4 октября 2021 года. За сутки в регионе выявили 626 случаев заражения. Общее число достигло 107 709, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Отметим, в Самарской области уже пятый день подряд выявляют более 600 новых больных за сутки. По этому показателю губерния занимает четвертое место по стране. Ее опережают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Растет и число выздоровевших. За сутки лечение закончили 285 жителей Самарской области. За все время – 87 182. Однако много и летальных случаев. Скончались еще 23 ковид-пациента. Общее число тех, кто не смог побороть вирус, теперь составляет 3 967.