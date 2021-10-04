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Здоровье4 октября 2021 12:12

В Самарской области 4 октября 2021 года коронавирус подтвердился у 626 человек

Заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает расти
Анастасия ФИЛАТОВА
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Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 107 709

Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 107 709

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на понедельник, 4 октября 2021 года. За сутки в регионе выявили 626 случаев заражения. Общее число достигло 107 709, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Отметим, в Самарской области уже пятый день подряд выявляют более 600 новых больных за сутки. По этому показателю губерния занимает четвертое место по стране. Ее опережают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Растет и число выздоровевших. За сутки лечение закончили 285 жителей Самарской области. За все время – 87 182. Однако много и летальных случаев. Скончались еще 23 ковид-пациента. Общее число тех, кто не смог побороть вирус, теперь составляет 3 967.