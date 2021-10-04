Самарская область заняла 11 место в стране по качеству образования

Глава региона поздравил педагогов с наступающим Днем учителя / Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 4 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообщался с педагогами. Мероприятие прошло в режиме ВКС. Глава региона поздравил представителей отрасли с наступающим Днем учителя, а также обсудил достижения в сфере образования и планы дальнейшей работы.

- Учитель – особое призвание и одна из самых благородных профессий. Именно при вашей поддержке дети учатся познавать мир. Благодарю всех педагогов за труд, вклад в развитие нашего региона и России в целом, - сказал Дмитрий Азаров.

Отметим, по итогам 2020 года Самарская область вышла на 11 место в стране по качеству общего образования и на 2-е – среди регионов ПФО по уровню образования. Кроме того, губерния занимает 2 место по функциональной грамотности, 7-е – по практико-ориентированности школьного образования и 8-е – по качеству обучения.

На встрече также был поднят вопрос о введении дистанционки в школах (решение по каждому заведению принимает муниципалитет). Педагоги озвучили свои предложения по организации учебного процесса. Дмитрий Азаров поручил профильному министерству проработать их.