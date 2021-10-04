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Общество4 октября 2021 13:49

В Самаре оператор батутного аттракциона в парке Гагарина пойдет под суд из-за травмы ребенка

Четырехлетний мальчик сломал руку, спускаясь с надувной горки
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Почти полтора часа сотрудника, отвечающего за безопасность детей, не было на рабочем месте Фото: СУ СКР по Самарской области

Почти полтора часа сотрудника, отвечающего за безопасность детей, не было на рабочем месте Фото: СУ СКР по Самарской области

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении оператора аттракциона в Парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. Сотрудника надувного аттракциона, где четырехлетний мальчик сломал руку, обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 4 июля 2021 года на надувном батуте маленький мальчик сломал руку, что расценивается как причинение вреда здоровью средней тяжести. Как выяснилось, в это время оператор отсутствовал на своем рабочем месте, поэтому контроль за безопасностью детей на аттракционе не был обеспечен.

Следователи собрали достаточную доказательную базу по уголовному делу и передали его на рассмотрение в суд. Сотруднику аттракциона может грозить до двух лет лишения свободы.