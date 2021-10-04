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Общество4 октября 2021 16:59

В Самаре осудили продавщицу, которая продавала пиво детям

Суд назначил женщине наказание в виде 6 месяцев исправительных работ
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Женщину уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление

Женщину уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осудили продавца магазина в Советском районе, которая несколько раз продала алкогольные напитки несовершеннолетним.

Как стало известно, женщина в январе этого года продала бутылку пива несовершеннолетней девочке, не спросив у нее документы. Судом было установлено, что ранее продавец уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное преступление, в тот раз ей был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

Прокурор Совестного района Самары поддержал государственное обвинение, судом было назначено наказание в виде исправительных работ на полгода, в том числе с удержанием 5% от заработка в доход государства.