В Самаре осудили продавщицу, которая продавала пиво детям

Женщину уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осудили продавца магазина в Советском районе, которая несколько раз продала алкогольные напитки несовершеннолетним.

Как стало известно, женщина в январе этого года продала бутылку пива несовершеннолетней девочке, не спросив у нее документы. Судом было установлено, что ранее продавец уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное преступление, в тот раз ей был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

Прокурор Совестного района Самары поддержал государственное обвинение, судом было назначено наказание в виде исправительных работ на полгода, в том числе с удержанием 5% от заработка в доход государства.