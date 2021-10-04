Самарский блогер показал городок, который построили жители на острове Поджабный

Целый городок самостроев на Проране Фото: принтскрин видео.

Самарский видеоблогер Евгений Щекин пролетел на квадрокоптере над остовом Поджабный на правом берегу Волги и показал, какой городок построили для себя отдыхающие.

Отдых за Волгой – привычное времяпрепровождение для многих самарцев. Местные жителя очень любят отдыхать на правобережье «дикарями», а некоторые предпочитают комфортабельный отдых на турбазах. На Поджабном же самарцы обустроили целый городок из самостроев, куда приезжают на отдых с семьей.

Ранее «КП-Самара» рассказывала, что до середины прошлого века на правом берегу Волги не было ни турбаз, ни зон отдыха. Это связано с особенностями климата – болотистая почва и малярийные комары. Подробнее о том, какой была Заволга сто лет назад, и что изменилось за это время, можно почитать в нашей статье.