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Общество4 октября 2021 17:17

Самарский блогер показал городок, который построили жители на острове Поджабный

Самарцы построили лагерь для отдыха за Волгой
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Целый городок самостроев на Проране

Целый городок самостроев на Проране

Фото: принтскрин видео.

Самарский видеоблогер Евгений Щекин пролетел на квадрокоптере над остовом Поджабный на правом берегу Волги и показал, какой городок построили для себя отдыхающие.

Отдых за Волгой – привычное времяпрепровождение для многих самарцев. Местные жителя очень любят отдыхать на правобережье «дикарями», а некоторые предпочитают комфортабельный отдых на турбазах. На Поджабном же самарцы обустроили целый городок из самостроев, куда приезжают на отдых с семьей.

Ранее «КП-Самара» рассказывала, что до середины прошлого века на правом берегу Волги не было ни турбаз, ни зон отдыха. Это связано с особенностями климата – болотистая почва и малярийные комары. Подробнее о том, какой была Заволга сто лет назад, и что изменилось за это время, можно почитать в нашей статье.

Смотреть видеосюжет
В Самаре местные жители построили городок на острове Поджабный (Проран)
В Самаре местные жители построили городок на острове Поджабный (Проран)
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