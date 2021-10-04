Сирены в Самаре 6 октября 2021 года: зачем включают, что делать

В Самаре включат электросирены и речевые установки / Фото: МЧС России

Сирены в Самаре 6 октября 2021 года зазвучат по всему городу. И это произойдет не только в областной столице, но и по всему региону - да и по всей стране. Это необходимо для того, чтобы провести проверку готовности всех систем оповещения населения на всех уровнях.

Когда включат сирены в Самаре 6 октября 2021 года, рассказали в МЧС России. Это произойдет с 10.40 по местному времени. Будет подан сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ". Услышать его должны везде: зазвучат сирены и громкоговорители. Услышав их, нужно включить радио и ТВ - в эфире всез обязательных и общедоступных каналов прозвучит объявление о том, что же нужно делать дальше. Оно будет длиться до 1 минуты. Сейчас это всего лишь тренировка, но в случае реальной опасности по средствам связи сообщат, куда нужно двигаться и каких действий ни в коем случае нельзя производить.

Сейчас идет проверка связи. Пугаться заработавших сирен в Самаре 6 октября 2021 года точно не стоит. В МЧС России просят сохранять спокойствие, все происходит в плановом режиме. Такие проверки в этом году уже проходили 3 марта.