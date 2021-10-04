Самарская ракета отправит в космос актрису и режиссера. Где смотреть запуск

На орбиту «киноэкипаж» будет сопровождать командир ТПК «Союз МС-19» Антон Шкаплеров. Фото: Роскосмос

5 октября 2021 года в 12:55 с космодрома «Байконур» состоится пуск самарской ракеты «Союз 2.1а» с кораблем «Союз МС-19». В состав экипажа МКС включены режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые приступят к съемкам первого в истории космического фильма под названием «Вызов».

Самарские инженеры в 1961 году создали корабль, который впервые отправил человека в космос. Теперь спустя 60 лет мы отправляем на МКС первый «киноэкипаж».

- Фильм «Вызов» - это не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала, госкорпорации Роскосмос и студии Yellow, Black, White. Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих, - отметили в Роскосмосе.

На орбиту «киноэкипаж» будет сопровождать командир ТПК «Союз МС-19» Антон Шкаплеров. На обратном пути на Землю режиссера и актрису будут сопровождать космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Возвращение запланировано на 17 октября 2021 года.

Смотреть видеосюжет Трансляция запуска пилотируемого корабля «Союз МС-19»

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