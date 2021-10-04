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Общество4 октября 2021 19:57

Самарская ракета отправит в космос актрису и режиссера. Где смотреть запуск

Пуск ракеты с «киноэкипажем» состоится 5 октября 2021 года в 12:55
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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На орбиту «киноэкипаж» будет сопровождать командир ТПК «Союз МС-19» Антон Шкаплеров. Фото: Роскосмос

На орбиту «киноэкипаж» будет сопровождать командир ТПК «Союз МС-19» Антон Шкаплеров. Фото: Роскосмос

5 октября 2021 года в 12:55 с космодрома «Байконур» состоится пуск самарской ракеты «Союз 2.1а» с кораблем «Союз МС-19». В состав экипажа МКС включены режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые приступят к съемкам первого в истории космического фильма под названием «Вызов».

Самарские инженеры в 1961 году создали корабль, который впервые отправил человека в космос. Теперь спустя 60 лет мы отправляем на МКС первый «киноэкипаж».

- Фильм «Вызов» - это не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала, госкорпорации Роскосмос и студии Yellow, Black, White. Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих, - отметили в Роскосмосе.

На орбиту «киноэкипаж» будет сопровождать командир ТПК «Союз МС-19» Антон Шкаплеров. На обратном пути на Землю режиссера и актрису будут сопровождать космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Возвращение запланировано на 17 октября 2021 года.

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Трансляция запуска пилотируемого корабля «Союз МС-19»
Трансляция запуска пилотируемого корабля «Союз МС-19»
5 октября 2021 года в 11:55 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19». Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС не менее 12 суток. В составе основного экипажа космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд, их дублеры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина. Начало прямой трансляции в 08:45 мск. Сайт Роскосмоса: https://www.roscosmos.ru/ Роскосмос в социальных сетях: Vk: https://vk.com/roscosmos Facebook: https://www.roscosmos.ru/ Instagram: https://www.instagram.com/roscosmosofficial/ Ok: https://ok.ru/roscosmos Twitter: https://twitter.com/roscosmos Telegram: https://t.me/roscosmos_gk #Роскосмос #Байконур #СоюзМС19

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