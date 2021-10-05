Новая рабочая неделя в Самарской области будет сухой и безветренной

Дождей на этой неделе не ожидается
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Специалисты Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области 5-8 октября 2021 года. По прогнозу синоптиков, текущая рабочая неделя порадует самарцев сухой и безветренной погодой.
5 октября 2021 года в Самаре будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха составит +9…+11 градусов днем, а в ночь похолодает до -4 градусов.
В среду, 6 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +13 градусов, ночью температура будет колебаться в пределах -4…+1 градусов.
В четверг, 7 октября, в Самарской области будет также без осадков. Температура воздуха составит +8…+13 градусов.